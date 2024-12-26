На Донбасі бійці ЗСУ узяли у полон єгиптянина

Ілюстративне фото: PICRYL

Днями бійці 28-ї ОМБр на Торецькому напрямку узяли в полон громадянина Єгипту, яки перед цим брав участь у штурмах позицій Збройних сил України

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє пресслужба бригади, інформує RegioNews.

За інформацією видання, на Торецькому напрямку бійці 28-ї Окремої механізованої бригади взяли у полон громадянина Єгипту, який штурмував позиції ЗСУ.

"Щоденні штурми окупантів на Торецькому напрямку дедалі більше нагадують бої з "вагнерівцями". Не зумівши прорватися до нас малими групами, ворог почав збільшувати кількість штурмовиків до 20 осіб. Але єдине, що від цього змінилось – кількість втрат. І нещодавній штурм – яскравий тому приклад", – зазначили у бригаді.

За словами військових, під прикриттям туману ворожа група з близько 20 осіб наблизилася до українських позицій. Проте їх зустрів шквальний вогонь, значну частину групи було ліквідовано, а решта змушена тікати.

В ЗСУ розповіли, що один з окупантів вирішив здатися, але потім з'ясувалося, що він був громадянином Єгипту. Через мовний бар'єр українські військові спілкувалися з ним жестами.

Раніше повідомлялося, що на полігоні "Козачий" у Гагаринському районі Севастополя російські військові навчають найманців із африканських країн та Куби. Крім цього, на полігоні час від часу проходять стрілянини для підлітків із "Юнармії".