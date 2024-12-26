Прикордонники показали, як збили на Півночі російські "шахеди"
Минулої ночі під час відбиття чергової російської атаки на Півночі України воїни-прикордонники збили ударні безпілотники типу "Shahed 136" і "Гербера"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Військовослужбовці Чернігівського прикордонного загону вночі успішно виявили та знищили два ворожі БпЛА.
"Завдяки професійним діям захисників жодної шкоди інфраструктурі чи мирному населенню завдано не було – обидва дрони впали в полі", – йдеться в повідомленні.
Також минулої ночі на Сумщині прикордонники збили російський БпЛА типу "Гербера".
Нагадаємо, вночі 26 грудня російські війська завдали удару по Україні 31-м безпілотником різних типів. Сили ППО збили 20 ворожих дронів, 11 БпЛА локаційно втрачені.
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