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12 грудня 2024, 08:39

Окупанти обстріляли Запорізьку область безпілотниками та артилерією: є руйнування

12 грудня 2024, 08:39
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фото: Запорізька ОВА
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Протягом минулої доби, 11 грудня, російські окупаційні війська завдали 188 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, за добу окупанти зруйнували щонайменше вісім житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

"Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.

Іван Федоров додав, що вчора:

  • 92 ворожі БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.
  • 96 артобстрілів росіяни завдали по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по клініці у Запоріжжі у вівторок, 10 грудня, станом на сьогоднішній ранок зросла до 10.

війна обстріли Запорізька область Запорізька ОВА Федоров Іван Сергійович
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