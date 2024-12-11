У Повітряних силах показали, як збивали ракети Х-59/Х-69 над Дніпропетровщиною
Українські захисники зранку 11 грудня збили дві ракети Х-59/Х-69. Росіяни намагалися завдати удару по Дніпропетровській області
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Росіяни випустили по Україні ракети Х-59/Х-69 з акваторії Азовського моря. Це сталося близько 11:00.
"Обидві ракети збиті протиповітряною обороною", – йдеться у повідомленні.
Повітряні цілі знищили бійці підрозділу повітряного командування "Схід".
На відео – робота підрозділу.
Нагадаємо, російські ракети знищили у Дніпровському районі області. Через ворожу атаку пошкоджені приватні будинки, транспортні засоби.
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