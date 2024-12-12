Оккупанты обстреляли Запорожскую область беспилотниками и артиллерией: есть разрушения

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки, 11 декабря, российские оккупационные войска нанесли 188 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере восемь жилых домов и объектов инфраструктуры.

"Поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.

Напомним, количество погибших в результате ракетного удара по клинике в Запорожье во вторник, 10 декабря, по состоянию на сегодняшнее утро выросло до 10.