Оккупанты обстреляли Запорожскую область беспилотниками и артиллерией: есть разрушения
За прошедшие сутки, 11 декабря, российские оккупационные войска нанесли 188 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере восемь жилых домов и объектов инфраструктуры.
"Поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.
Напомним, количество погибших в результате ракетного удара по клинике в Запорожье во вторник, 10 декабря, по состоянию на сегодняшнее утро выросло до 10.
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