Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих знову зросла
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по клініці у Запоріжжі станом на ранок 12 грудня зросла до 10
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За словами керівника обласної адміністрації, тіло ще однієї жінки дістали рятувальники з-під завалів будівлі.
Таким чином кількість загиблих зросла до десяти. Також відомо, що 22 людини поранені.
Федоров додав, що під завалами залишається ще одна людина.
Нагадаємо, російська армія завдала удару по центру Запоріжжя близько 15:00 10 грудня. Зруйнована приватна клініка, пошкоджені розташовані поруч будівлі. Раніше повідомлялося про дев'ятьх загиблих.
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