Через російські обстріли постраждали 6 жителів Херсонщини
Вчора, 11 грудня, російські війська атакували 29 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів шестеро цивільних дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Станіслав, Благовіщенське, Томина Балка, Берислав, Томарине, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Шляхове, Понятівка, Токарівка, Ольгівка, Дніпровське, Кізомис, Львове, Михайлівка, Монастирське, Іванівка, Миколаївка, Тягинка, Саблуківка, Микільське, Качкарівка, Веселе та Козацьке.
"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Російські загарбники били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та 16 приватних будинків. Також росіяни понівечили господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.
Нагадаємо, 11 грудня росіяни атакували дроном Дніпровський район Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 91-річна жінка.