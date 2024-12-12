Ракетний удар по Дніпровському району 30 листопада: у лікарні помер ще один потерпілий

фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 12 грудня, у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок ракетного удару по Дніпровському району 30 листопада. Він став шостою жертвою російських окупантів

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"У лікарні помер ще один чоловік, який постраждав через атаку на Дніпровський район 30 листопада. Йому було 49 років. Загалом той удар забрав шість життів. Мої щирі співчуття родинам загиблих", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 30 листопада окупанти атакували Дніпровський район. Внаслідок ворожого обстрілу є жертви та десятки поранених, серед яких 11-річна дитина.

У понеділок, 9 грудня, в лікарні помер чоловік, який став п'ятою жертвою російської атаки.