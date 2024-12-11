Загиблих у Запоріжжі уже семеро: рятувальна операція триває
Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю зросла до семи
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Голова обласної адміністрації зазначив, що рятувальна операція на місці ворожого удару триває уже 19 годин.
Станом на цю хвилину відомо, що ворожа атака забрала життя сімох людей, ще 22 - отримали поранення.
Федоров додав, що під завалами продовжуються пошуки людей.
За попередніми даними, пошкоджені 20 житлових будинків та три нежитлові будівлі.
Нагадаємо, російська армія завдала удару по центру Запоріжжя близько 15:00. Зруйнована приватна клініка, пошкоджені розташовані поруч будівлі. Раніше повідомлялося про шістьох загиблих. Серед постраждалих - 5-річна дитина.
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