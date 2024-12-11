Внаслідок російських обстрілів поранені 15 жителів Херсонщини, одна людина загинула
У Херсонській області протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів людина загинула, ще 15 отримали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 35 населених пунктів області.
Голова ОВА зазначив, що росіяни обстрілювали житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 20 приватних будинків.
Протягом доби внаслідок російських ударів одна людина загинула, ще 15 - отримали поранення.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинули чотири людини, ще 22 отримали поранення.
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