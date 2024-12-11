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11 грудня 2024, 07:13

Ракетний удар по Запоріжжю: актуальна інформація про загиблих та постраждалих

11 грудня 2024, 07:13
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фото: Запорізька ОВА
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Станом на ранок 11 грудня відомо, що внаслідок ракетного удару по клініці у Запоріжжі загинули шестеро людей, ще 22 людей отримали поранення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Також відомо, що ввечері рятувальники змогли дістати з-під завалів двох жінок. Більше семи годин жінки перебували під завалами, їх госпіталізували.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров також повідомив, що загиблих шестеро.

У руїнах понівеченої російською ракетою будівлі знаходяться ще четверо людей.

Федоров також повідомив, що впродовж доби окупанти завдали 268 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російська армія завдала удару по центру Запоріжжя близько 15:00. Зруйнована приватна клініка, пошкоджені розташовані поруч будівлі. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих. Серед постраждалих - 5-річна дитина.

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