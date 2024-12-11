Погибших в Запорожье уже семеро: спасательная операция продолжается

фото: Запорожская ОВА

Число погибших в результате российского ракетного удара по Запорожью возросло до семи.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Глава областной администрации отметил, что спасательная операция на месте вражеского удара длится уже 19 часов.

По состоянию на эту минуту известно, что вражеская атака унесла жизни семи человек, еще 22 получили ранения.

Федоров добавил, что под завалами продолжаются поиски людей.

По предварительным данным, повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания.

Напомним, российская армия нанесла удар по центру Запорожья около 15:00. Разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания. Ранее сообщалось о шести погибших. Среди пострадавших – 5-летний ребенок.