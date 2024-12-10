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10 грудня 2024, 00:40

Розвідники показали, як знищили військову техніку росіян на Запоріжжі

10 грудня 2024, 00:40
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Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" влучно відпрацювали FPV-дронами по ворожій військовій техніці на Запорізькому напрямку

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що розвідники полюють безпілотниками-камікадзе на військову техніку, вантажні автомобілі та інші транспортні засоби російських військ.

"За тиждень роботи на Запорізькому фронті група майстрів FPV спалила 5 ворожих вантажівок, 2 "УАЗи”, 1 "Ниву”, а також квадроцикл з причепом, на якому перебували окупанти. Вештатись козацькими степами смертельно небезпечно", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Запорізькій області група розвідників знищила РСЗВ "Ураган" і військовий транспорт окупантів.

Раніше розвідники показали, як нищать російську техніку на Запорізькому напрямку.

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