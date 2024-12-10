Разведчики показали, как уничтожили военную технику россиян на Запорожье
Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" метко отработали FPV-дронами по вражеской военной технике на Запорожском направлении
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Разведчики охотятся беспилотниками-камикадзе на военную технику, грузовые автомобили и другие транспортные средства российских войск.
"За неделю работы на Запорожском фронте группа мастеров FPV сожгла 5 вражеских грузовиков, 2 УАЗа, 1 Нива, а также квадроцикл с прицепом, на котором находились оккупанты. Шастать казацкими степями смертельно опасно", — говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожской области группа разведчиков уничтожила РСЗО "Ураган" и военный транспорт кафиров.
Ранее разведчики показали, как уничтожают российскую технику на Запорожском направлении.