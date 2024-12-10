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10 декабря 2024, 00:40

Разведчики показали, как уничтожили военную технику россиян на Запорожье

10 декабря 2024, 00:40
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Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" метко отработали FPV-дронами по вражеской военной технике на Запорожском направлении

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Разведчики охотятся беспилотниками-камикадзе на военную технику, грузовые автомобили и другие транспортные средства российских войск.

"За неделю работы на Запорожском фронте группа мастеров FPV сожгла 5 вражеских грузовиков, 2 УАЗа, 1 Нива, а также квадроцикл с прицепом, на котором находились оккупанты. Шастать казацкими степями смертельно опасно", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожской области группа разведчиков уничтожила РСЗО "Ураган" и военный транспорт кафиров.

Ранее разведчики показали, как уничтожают российскую технику на Запорожском направлении.

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