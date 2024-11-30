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Українські розвідники продовжують завдавати втрат російській армії. Зокрема, в цьому допомагають влучні скиди з дронів

Про це передає RegioNews із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Так, розрахунки дронів підрозділів активних дій ГУР продовжують влучні вогневі атаки на російських окупантів та їхню техніку.

"На відео – підсумки тижня бойової роботи розвідників на ділянках передової у Запорізькій області: руйнація ворожої військової техніки, ювелірні скиди по місцях скупчення окупантів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські розвідники уразили одразу три радіолокаційні станції окупантів. Операція була проведена у Криму 29 листопада.