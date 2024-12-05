На Запоріжжі розвідники знищили РСЗВ "Ураган" і транспорт окупантів
Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" продовжують бойову роботу на найгарячіших напрямках фронту
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Нещодавно у Запорізькій області група розвідників лише за одну добу виявила та знищила низку транспортних засобів окупантів. Також воїни підсмажили російську реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган".
"Знищили "Ураган", спалили "УАЗи". Після ураження FPV дроном у ворожій РСЗВ здетонував боєкомплект. Боротьба триває", — йдеться в повідомленні.
#працюєГУР— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) December 3, 2024
Знищили "Ураган”, спалили "УАЗи” ― процес ліквідації ворожих цілей триває
🫡 Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9” продовжують бойову роботу на фронті.
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Нагадаємо, раніше розвідники показали, як нищать російську техніку на Запорізькому напрямку.