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Днями оператори 3-го полку ССО зачистили ворожі позиції, закріпились та завели туди дружній підрозділ Сил оборони України. Ворог зазнав втрат

Про це повідомляє пресцентр ССО, передає RegioNews.

"Бій зав’язався, коли тактична група увірвалася на позиції ворога. Оператори ССО знищили трьох російських військових, і ще одного змусили здатися в полон", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після успішного виконанання завдання, група відійшла з одним пораненим побратимом.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили ще один російський ЗРК "Тор М-2" вартістю $27 млн.

Раніше бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 17 ворогів та полонили ще вісьмох під час двох успішних нальотів на російських військових у Курській області РФ.