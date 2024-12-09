Воїни ГУР знищили замасковану військову техніку та укриття росіян

скріншот із відео

На одному з напрямків фронту бійці спецпідрозділу ГУР МО України “Firebird” завдають втрат російським загарбникам. Захисники знищили логістику, зв’язок та засоби спостереження окупантів

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

"У відео ― результати полювання розвідників на одній з ділянок фронту: московитів позбавили сигналу антен та ретрансляторів, спалили ворожі транспортні засоби, замасковану військову техніку, а також завдали удару по укриттях загарбників", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили ще один російський ЗРК "Тор М-2" вартістю $27 млн.