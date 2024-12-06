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Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили бойову машину російського зенітного ракетного комплексу "Тор М-2". Це сталося на Запорізькому напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Українські воїни оприлюднили кадри ураження пускової установки ворожого ЗРК.

Зазначається, що БМ 9А331М2 "Тор М-2" спроможна вести вогонь на ходу, без зупинок, має збільшений боєкомплект і оснащений сучасними ракетами, що забезпечують розширену зону ураження та підвищену точність. Її вартість оцінюється приблизно у 27 мільйонів доларів.

"ППОцид рф продовжують здійснювати оператори 412 обБпС "Nemesis" на Запорізькому напрямку", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські розвідники за допомогою FPV-дронів знищили радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк" вартістю мільярд гривень.

Раніше, раніше підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".