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На Запорожском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили еще один российский зенитный ракетный комплекс "Тор М-2". Дорогостоящую технику сожгли дронами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что экипаж 14-го Отдельного Полка БПАК обнаружил и остановил цель. В то же время операторы 412 ОББПС "NEMESIS" уничтожили полностью российский ЗРК.

Кстати, стоимость одной единицы БМ 9А331М2 "Тор М-2" оценивается примерно в $27 млн.

"ПВОцид РФ - результат слаженной работы наших операторов, которая наносит врагу миллионный ущерб и открывает воздушное пространство для дальнейших операций Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Запорожском направлении Силы обороны уничтожили боевую машину российского ЗРК "Тор М-2" стоимостью $27 млн.

Как сообщалось, украинские разведчики с помощью FPV-дронов уничтожили радиолокационный комплекс россиян "Зоопарк" стоимостью в миллиард гривен.

Ранее подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".