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07 грудня 2024, 14:05

За добу ЗСУ знищили ще 1300 російських окупантів

07 грудня 2024, 14:05
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фото: 53 ОМБр
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Протягом минулої доби, 6 грудня, Сили оборони України знищили 1 300 російських загарбників, кілька десятків бойових броньованих машин і артилерійських систем ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить майже 752 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 751 910 (+1 300) осіб / persons,
  • танків ‒ 9 514 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19 535 (+17) од,
  • артилерійських систем – 21 055 (+12) од,
  • РСЗВ – 1253 од,
  • засобів ППО ‒ 1 022 (+2) од,
  • літаків – 369 од,
  • гелікоптерів – 329 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 042 (+19) од,
  • крилаті ракети ‒ 2 857 од,
  • кораблі / катери ‒ 28 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 948 (+49) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 633 од.

"Дані уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня російська армія атакувала Україну ракетою, 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили сім ворожих дронів.

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