На Харківщині прикордонники спалили укриття та польовий склад БК росіян

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У Харківській області воїни-прикордонники виявили та уразили укриття російської армії. Також захисники знищили польовий склад боєприпасів окупантів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Влучних ударів по ворогу завдали аеророзвідники 4-го прикордонного загону.

"Цього разу яструби виявили та уразили автівку, п’ять місць укриття ворога та польовий склад боєприпасів. Не дамо ворогу спокою, ні на землі, ні на небі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, біля Вовчанська прикордонники скидами з бомберів знищили бліндажі росіян.

Раніше на Харківському напрямку прикордонники-аеророзвідники знищили низку ворожих цілей. Під удар потрапили військовий транспорт, особовий склад та бліндажі російських окупантів.