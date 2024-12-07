Росіяни обстріляли село на Запоріжжі: загинув чоловік

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За наявними даними, росіяни вдарили по Приморському з артилерії.

"Понівечений приватний будинок. Загинув його 65-річний господар", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок вечірнього авіаудару по Запоріжжю 6 грудня загинули 10 мирних жителів – восьмеро згоріли живцем у своїх автомобілях. Також поранення дістали 26 людей. Наразі 12 осіб, серед яких троє дітей, перебувають у лікарнях міста.

Фахівці продовжують ідентифікувати людей, яких убили росіяни під час вчорашньої атаки на Запоріжжя. За наявними даними, серед загиблих – двоє дітей – учениці Запорізької гімназії №93.

Повідомлялося, що в Запорізькій області 7 грудня оголосили Днем жалоби за загиблими.