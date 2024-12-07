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07 декабря 2024, 17:45

Россияне обстреляли село на Запорожье: погиб мужчина

07 декабря 2024, 17:45
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фото: Запорожская ОВА
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Сегодня, 7 декабря, российские оккупанты атаковали село Приморское Васильевского района. В результате вражеских обстрелов погиб местный житель

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По имеющимся данным, россияне ударили по Приморскому из артиллерии.

"Истерзанный частный дом. Погиб его 65-летний хозяин", – говорится в сообщении.

Напомним, в результате вечернего авиаудара по Запорожью 6 декабря погибли 10 мирных жителей – восемь сгорели заживо в своих автомобилях. Также ранения получили 26 человек. В настоящее время 12 человек, среди которых трое детей, находятся в больницах города.

Специалисты продолжают идентифицировать людей, убитых россиянами во время вчерашней атаки на Запорожье. По имеющимся данным, среди погибших – двое детей – ученицы Запорожской гимназии №93.

Сообщалось, что в Запорожской области 7 декабря объявили Днем траура по погибшим.

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