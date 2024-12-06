Знищена СТО, люди горіли в автівках живцем: влада показала наслідки авіаудару по Запоріжжю

фото: Запорізька ОВА

Внаслідок авіаційного удару по Запоріжжю ввечері 6 грудня загинули дев'ятеро людей. Вже відомо про 17 поранених, зокрема двох дітей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Ворожі КАБи зруйнували СТО, пошкодили будинки та сусідні магазини.

"Дев'ять людей загинули, сімнадцять поранені, в тому числі двоє дітей – ще зросла кількість постраждалих від ворожого обстрілу Запоріжжя", – йдеться у повідомленні.

Секретар Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови Регіна Харченко повідомила, що внаслідок ворожих обстрілів люди горіли в автівках живцем.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися на міський кол-центр:

15-80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80.

Гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:

+38 0800 503 508.

Нагадаємо, ввечері 6 грудня окупанти атакували Запоріжжя авіабомбами. Повідомлялося про трьох загиблих і чотирьох поранених. Згодом число жертв зросло до семи. Двоє дітей дістали осколкові поранення та травми голови.