Через ракетний удар по Кривому Рогу 2 жертви, поранені 17 людей, — Офіс Генпрокурора
За оновленими даними, число постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині зросло до 17. Дві людини загинули
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
"ОНОВЛЕНО: Станом на 20:00 внаслідок ракетного удару рф по Кривому Рогу відомо про двох загиблих. 17 людей постраждали, серед яких 6-річний хлопчик", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 6 грудня російські окупанти атакували балістичними ракетами Кривий Ріг. Війська РФ поцілили по адміністративній будівлі. Серед постраждалих – 6-річний хлопчик.
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