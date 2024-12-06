Уничтожена СТО, люди горели в автомобилях живьем: власти показали последствия авиаудара по Запорожью

фото: Запорожская ОВА

В результате авиационного удара по Запорожью вечером 6 декабря погибли девять человек. Уже известно о 17 раненых, в том числе двоих детях

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Вражеские КАБы разрушили СТО, повредили дома и соседние магазины.

"Девять человек погибли, семнадцать ранены, в том числе двое детей – еще возросло количество пострадавших от вражеского обстрела Запорожья", – говорится в сообщении.

Секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко сообщила, что в результате вражеских обстрелов люди горели в автомобилях живьем.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

Напомним, вечером 6 декабря РФ атаковала Запорожье авиабомбами. Сообщалось о трех погибших и четырех раненых. Впоследствии число жертв выросло до семи. Двое детей получили осколочные ранения и травмы головы.