На Запоріжжі Сили оборони знищили радіолокаційну станцію російського ЗРК "Бук-М3"

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Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили радіолокаційну станцію російського зенітного ракетного комплексу "Бук-М3". Це сталося в ніч на 29 листопада на тимчасово окупованій території Запорізької області

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Українські воїни оприлюднили кадри ураження пускової установки ворожого ЗРК.

Зазначається, що радіолокаційна станція підсвічування цілей та наведення ракет (РПН 9С36М) — це ключовий елемент зенітно-ракетного комплексу "Бук-М3". Її вартість оцінюється приблизно у 10 мільйонів доларів.

"Операцію з виявлення та ураження провели оператори 412 ОББпС "NEMESIS", вкотре доводячи ефективність СБС у послабленні протиповітряної оборони ворога. Наша зброя — розум!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські розвідники за допомогою FPV-дронів знищили радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк" вартістю мільярд гривень.

Раніше, 21 жовтня, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".