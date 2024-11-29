На Запорожье Силы обороны уничтожили радиолокационную станцию российского ЗРК "Бук-М3"

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Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили радиолокационную станцию российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М3". Это произошло в ночь на 29 ноября на временно оккупированной территории Запорожской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Украинские воины обнародовали кадры поражения пусковой установки вражеского ЗРК.

Радиолокационная станция подсветки целей и наведения ракет (РПН 9С36М) — это ключевой элемент зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3". Ее стоимость оценивается примерно в 10 миллионов долларов.

"Операцию по обнаружению и поражению провели операторы 412 ОББПС "NEMESIS", в который раз доказывая эффективность СБС в ослаблении противовоздушной обороны врага. Наше оружие — разум!", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские разведчики с помощью FPV-дронов уничтожили радиолокационный комплекс россиян "Зоопарк" стоимостью в миллиард гривен.

Ранее, 21 октября, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".