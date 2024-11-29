Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначений Михайло Драпатий, — Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 листопада, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому глава держави призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України, а Олега Апостола — заступником Головнокомандувача ЗСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

На засіданні Ставки він разом із Головкомом Олександром Сирським ухвалили кілька кадрових рішень.

"Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначений Михайло Драпатий. Заступником Головнокомандувача Збройних Сил призначений Олег Апостол", — йдеться в повідомленні.

Президент зазначив, що генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олег Апостол — досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Глава держави переконаний, що вони обидва довели свою ефективність у боях.

"Головне завдання — відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних Силах України. Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави", — додав Володимир Зеленський.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак оприлюднив відео історичного прориву Михайла Драпатого на БМП через сепаратистський блокпост у Маріуполі у 2014 році, який став одним із символів визволення міста.

Раніше посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ обіймав генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Нагадаємо, на Донеччині, зокрема, на Покровському та Курахівському напрямках підрозділи ЗСУ посилять резервами, озброєнням і військовою технікою.