На Донеччині підрозділи ЗСУ посилять резервами, озброєнням і військовою технікою, — Сирський

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На Покровському та Курахівському напрямках в Донецькій області відбудеться посилення підрозділів Сил Оборони України

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

Він особисто поспілкувався з бойовими командирами, аби вирішити проблемні питання та надати всебічну допомогу військам на Покровському та Курахівському напрямках.

"За результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою", — йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що стійкість і відвага українських захисників та захисниць ламають російські задуми, які виходять далеко за межі Покровського та Курахівського напрямків.

"Ми продовжуємо стримувати ворога та завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці. Вдячний нашим воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором", — додав Олександр Сирський.

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада Сили оборони України атакували нафтобазу "Атлас" у Ростовській області РФ. Виникли пожежі.