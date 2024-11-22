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22 листопада 2024, 05:15

На Запоріжжі Сили оборони завдали ракетного удару по скупченню росіян на полігоні

22 листопада 2024, 05:15
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скріншот із відео
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На тимчасово окупованій території Запорізької області Сили оборони України успішно атакували російський полігон. Внаслідок ракетного удару ворог зазнав значних втрат

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що скупчення ворожої піхоти виявили воїни ГУР. Після наведення засоби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія” завдали ракетного удару по полігону.

"Екзамен загарбники не здали ― взвод росіян зазнав втрат вбитими та важкопораненими, яких однак ніхто не поспішав рятувати", ― йдеться у повідомленні.

В ГУР оприлюднили кадри ракетного удару по окупантам.

Нагадаємо, днями Сили оборони уразили командний пункт російської армії в Бєлгородської області.

Раніше повідомлялося, що 19 листопада Сили оборони України вперше в історії вдарили американськими балістичними ракетами ATACMS по військовому об'єкту на території Росії. Йдеться про арсенал з боєприпасами 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.

РФ війна окупанти ЗСУ Запорізька область втрати росіян ГУР полігон ТОТ
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