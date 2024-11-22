На Запоріжжі Сили оборони завдали ракетного удару по скупченню росіян на полігоні

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що скупчення ворожої піхоти виявили воїни ГУР. Після наведення засоби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія” завдали ракетного удару по полігону.

"Екзамен загарбники не здали ― взвод росіян зазнав втрат вбитими та важкопораненими, яких однак ніхто не поспішав рятувати", ― йдеться у повідомленні.

В ГУР оприлюднили кадри ракетного удару по окупантам.

Нагадаємо, днями Сили оборони уразили командний пункт російської армії в Бєлгородської області.

Раніше повідомлялося, що 19 листопада Сили оборони України вперше в історії вдарили американськими балістичними ракетами ATACMS по військовому об'єкту на території Росії. Йдеться про арсенал з боєприпасами 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.