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22 листопада 2024, 01:48

Під Вовчанськом прикордонники знищили транспорт та піхоту окупантів

22 листопада 2024, 01:48
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фото: ДПСУ
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Бійці прикордонної бригади «Гарт» пройшлися FPV-дронами та мінометами по ворожих цілях у районі Вовчанська Харківської області

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

По ворогу влучно відпрацювали розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу "Скорпіон".

"В результаті, знищено дві вантажівки, а також завдано вогневих уражень по місцях зосередження живої сили противника", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківському напрямку прикордонники-аеророзвідники знищили низку ворожих цілей. Під удар потрапили військовий транспорт, особовий склад та бліндажі російських окупантів.

РФ війна прикордонники окупанти Харківська область втрати росіян Вовчанськ
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