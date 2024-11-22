Під Вовчанськом прикордонники знищили транспорт та піхоту окупантів
Бійці прикордонної бригади «Гарт» пройшлися FPV-дронами та мінометами по ворожих цілях у районі Вовчанська Харківської області
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
По ворогу влучно відпрацювали розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу "Скорпіон".
"В результаті, знищено дві вантажівки, а також завдано вогневих уражень по місцях зосередження живої сили противника", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Харківському напрямку прикордонники-аеророзвідники знищили низку ворожих цілей. Під удар потрапили військовий транспорт, особовий склад та бліндажі російських окупантів.
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