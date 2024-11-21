Не хотіли помирати за Путіна: на Харківщині прикордонники взяли в полон двох окупантів

фото: ДПСУ

На Куп’янському напрямку два окупанти з ворожої штурмової групи не захотіли помирати за Путіна. Росіяни здалися прикордонникам бригади «Помста»

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Один із полонених прозрів і почав скаржитися на керівництво РФ. Він так і не зрозумів, "за що росіяни воюють проти українців”.

Його напарника "кинули м'ясо", хоч в армії він не служив. Перед відправкою в атаку йому навіть не показали, як користуватися автоматом.

"Окупант зізнався, що йшов на позиції під примусом, бо позаду стоять загороджувальні загони", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці прикордонної комендатури "Шквал" у районі Серебрянського лісництва взяли в полон одного окупанта.