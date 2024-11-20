Сили оборони уразили командний пункт російської армії в Бєлгородської області, ― ГУР
Сили оборони України успішно атакували командний пункт угруповання військ "Сєвєр" російської окупаційної армії в місті Губкін Бєлгородської області
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Зазначається, що жителі Губкіна спостерігали густий чорний дим, відчували його запах і чули гучні звуки вибухів.
"ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 листопада Сили оборони України вперше в історії вдарили американськими балістичними ракетами ATACMS по військовому об'єкту на території Росії. Йдеться про арсенал з боєприпасами 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.