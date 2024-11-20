Сили оборони уразили командний пункт російської армії в Бєлгородської області, ― ГУР

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що жителі Губкіна спостерігали густий чорний дим, відчували його запах і чули гучні звуки вибухів.

"ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 листопада Сили оборони України вперше в історії вдарили американськими балістичними ракетами ATACMS по військовому об'єкту на території Росії. Йдеться про арсенал з боєприпасами 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.