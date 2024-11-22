На Запорожье Силы обороны нанесли ракетный удар по скоплению россиян на полигоне

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На временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны Украины атаковали российский полигон. В результате ракетного удара враг понес значительные потери

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что скопление вражеской пехоты обнаружили воины ГУР. После наведения средства Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" нанесли ракетный удар по полигону.

"Экзамен захватчики не сдали ― взвод россиян понес потери убитыми и тяжелоранеными, которых однако никто не спешил спасать", ― говорится в сообщении.

Напомним, Силы обороны поразили командный пункт российской армии в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что 19 ноября Силы обороны Украины впервые в истории ударили американскими баллистическими ракетами ATACMS по военному объекту на территории России. Речь идет об арсенале с боеприпасами 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.