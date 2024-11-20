У Запоріжжі майже 4 тисячі абонентів залишаються без світла через атаку росіян

фото: Іван Федоров

Через російську атаку на Запоріжжя 18 листопада ще понад 3900 абонентів залишаються знеструмленими

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Він зауважив, що всі три котельні, які були знеструмлені внаслідок ворожих ударів, уже заживлені і подають тепло.

"Аварійні бригади працюють цілодобово, але через серйозні пошкодження енергетичного обладнання, для ліквідації наслідків атаки потрібен час", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада росіяни атакували Запоріжжя ударними БпЛА типу "Shahed 136". Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури міста понад 15 тисяч абонентів залишилися без світла.