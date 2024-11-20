У Запоріжжі майже 4 тисячі абонентів залишаються без світла через атаку росіян
Через російську атаку на Запоріжжя 18 листопада ще понад 3900 абонентів залишаються знеструмленими
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Він зауважив, що всі три котельні, які були знеструмлені внаслідок ворожих ударів, уже заживлені і подають тепло.
"Аварійні бригади працюють цілодобово, але через серйозні пошкодження енергетичного обладнання, для ліквідації наслідків атаки потрібен час", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 19 листопада росіяни атакували Запоріжжя ударними БпЛА типу "Shahed 136". Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури міста понад 15 тисяч абонентів залишилися без світла.
В Одесі жителі одного з районів перекрили дорогу через відсутність світлаВсі новини »
19 листопада 2024, 19:52Окупанти обстріляли Запорізьку область понад 450 разів: пошкоджені об'єкти інфраструктури
19 листопада 2024, 08:05РФ вдарила "шахедами" по інфраструктурі Запоріжжя: понад 10 тисяч містян залишилися без світла
19 листопада 2024, 00:10
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
Російські війська обстріляли село на Херсонщині: загинув чоловік
20 листопада 2024, 13:20На Закарпатті судили чоловіка, який ухилився від мобілізації через грибок на ногах
20 листопада 2024, 13:17Росіяни атакували Херсон: постраждала жінка та 17-річна дівчина
20 листопада 2024, 12:50НАБУ перевіряє міністра Віталія Коваля через квартиру за 17 млн грн
20 листопада 2024, 12:43Бойові дії в Україні можуть завершитися переговорами в 2025 році, — ЗМІ
20 листопада 2024, 12:25Словенія планує взяти під патронат проєкти з відбудови на Харківщині
20 листопада 2024, 12:04Росіяни полюють на українських дітей і вивозять таланти з ТОТ, – ЦНС
20 листопада 2024, 11:45Сили ППО збили 56 російських безпілотників та 2 ракети Х-59/69
20 листопада 2024, 11:30СБУ затримала 22-річного баристу з Вінниці, який вчиняв підпали за завданням росіян
20 листопада 2024, 11:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Всі блоги »