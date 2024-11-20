В Запорожье почти 4 тысячи абонентов остаются без света из-за атаки россиян
Из-за российской атаки на Запорожье 18 ноября еще более 3900 абонентов остаются обесточенными
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Он отметил, что все три котельные, которые были обесточены в результате вражеских ударов, уже заживлены и подают тепло.
"Аварийные бригады работают круглосуточно, но из-за серьезных повреждений энергетического оборудования, для ликвидации последствий атаки нужно время", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 19 ноября россияне атаковали Запорожье ударными БПЛА типа "Shahed 136". В результате обстрелов энергетической инфраструктуры города более 15 тысяч абонентов остались без света.
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