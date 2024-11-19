Нічна атака Shahed на Запоріжжя: понад 15 тисяч абонентів залишаються без світла

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У ніч на 19 листопада росіяни атакували Запоріжжя ударними БпЛА типу "Shahed 136". Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури міста понад 15 тисяч абонентів залишаються знеструмленими

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Ворог залишив без світла понад 17,6 тисяч споживачів. Завдяки зусиллям енергетиків та комунальників, майже 2 тисячам абонентів електроенергію вже поновили", – йдеться у повідомленні.

Крім того, від теплопостачання відключені понад шість сотень будинків. Роботи з відновлення електропостачання тривають.

Нагадаємо, вчора Росія вдарила "шахедами" по інфраструктурі Запоріжжя. Тисячі містян залишилися без світла.