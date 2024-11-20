Росіяни завдали понад 400 ударів за добу по Запорізькій області, зафіксовано руйнування
Впродовж минулої доби російські окупанти завдали 415 ударів по території Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися 12 населених пунктів області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Зокрема, росіяни здійснили 4 авіаудари по Степногірську, Лобковому та Новодарівці.
Також ворог здійснив 190 ударів дронами різної модифікації, 21 обстріл з РСЗВ та 200 артилерійських обстрілів.
Запорізька ОВА отримала 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
Нагадаємо, у ніч на 19 листопада росіяни атакували Запоріжжя ударними БпЛА типу "Shahed 136". Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури міста понад 15 тисяч абонентів залишилися знеструмленими
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