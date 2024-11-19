На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу постраждала місцева жителька

фото: Сергій Лисак/Telegram

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Голова обласної адміністрації додав, що постраждала отримала необхідну допомогу.

Також Лисак повідомив, що внаслідок обстрілів у регіоні є руйнування. Пошкоджені 10 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінія електропередач. Зафіксовано пошкодження на подвір'ї однієї з гімназій та на території АЗС.

Для обстрілів росіяни застосували артилерію, РСЗВ "Град", а також дрони-камікадзе. Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Також під обстрілом з артилерії буда Зеленодольська громаді.

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада російська армія завдала удару дроном по гуртожитку в Глухові. Раніше повідомлялося про 12 загиблих, серед них одна дитина.