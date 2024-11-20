Россияне нанесли более 400 ударов за сутки по Запорожской области, зафиксировано разрушения
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 415 ударов по территории Запорожской области. Под вражеским огнем оказались 12 населенных пунктов области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В частности, россияне совершили 4 авиаудара по Степногорску, Лобковому и Новодаровке.
Также враг совершил 190 ударов дронами разной модификации, 21 обстрел из РСЗО и 200 артиллерийских обстрелов.
Запорожская ОВА получила 22 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
Напомним, в ночь на 19 ноября россияне атаковали Запорожье ударными БПЛА типа "Shahed 136". В результате обстрелов энергетической инфраструктуры города более 15 тысяч абонентов остались обесточенными.
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