У Куп'янську зросла кількість постраждалих: прокуратура показала наслідки ударів "Градами"

фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілів міста Куп'янськ на Харківщині постраждали четверо людей. Росіяни вдарили по місту реактивними системами залпового вогню "Град"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У відомстві зазначають, що ворог здійснив два обстріли міста - близько 16 години, а потім ще раз через годину.

Внаслідок першого обстрілу отримали поранення дві жінки віком 51 та 59 років, під час другої атаки були поранені жінка та чоловік.

Також у місті пошкоджено будинки та господарчі будівлі.

Нагадаємо, раніше було відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілів Куп'янська 19 листопада.