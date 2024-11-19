Росіяни вдарили з РСЗВ по Куп'янську, є поранені
Російські війська протягом дня, 19 листопада, неодноразово обстрілювали Куп'янськ з застосуванням реактивних систем залпового вогню
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Голова обласної адміністрації зазначив, що внаслідок обстрілів зруйновані приватні будинки, пошкоджено багатоповерхові будинки, цивільне підприємство.
Також відомо, що дві жінки віком 59 та 47 років отримали поранення.
На місцях влучання працюють екстрені служби.
Нагадаємо, 19 листопада російські військові вдарили по Київському району Харкова. Постраждали щонайменше 10 людей.
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