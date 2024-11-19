Ночная атака Shahed на Запорожье: более 15 тысяч абонентов остаются без света
В ночь на 19 ноября россияне атаковали Запорожье ударными БПЛА типа "Shahed 136". В результате обстрелов энергетической инфраструктуры города более 15 тысяч абонентов остаются обесточенными
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Враг оставил без света более 17,6 тысячи потребителей. Благодаря усилиям энергетиков и коммунальщиков, почти 2 тысячам абонентов электроэнергию уже восстановили", – говорится в сообщении.
Кроме того, от теплоснабжения отключены более шести сотен домов. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.
Напомним, вчера Россия ударила "шахедами" по инфраструктуре Запорожья. Тысячи горожан остались без света.
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