Росіяни вдарили "шахедом" по гуртожитку в Глухові на Сумщині: 6 загиблих, серед яких дитина

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У ніч на 19 листопада російська армія завдала удару дроном по гуртожитку одного з навчальних закладів у місті Глухів Сумської області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, окупанти вдарили по гуртожитку безпілотником близько 23:20.

"Унаслідок атаки ворога, станом на 08:00 год 19 листопада відомо про загибель 6 людей, серед яких 8-річний хлопчик, іще 11 осіб, в тому числі 2 дитини, отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей, правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Сумах ввечері 17 листопада зросла до 11.