Відключення світла 19 листопада: в які години діятимуть графіки

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У вівторок, 19 листопада, графіки погодинних відключень світла будуть застосовуватись протягом майже всієї доби

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що завтра час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

06:00 – 07:00 – одна черга відключень;

07:00 – 09:00 – дві черги відключень;

09:00 – 14:00 – одна черга відключень;

14:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 23:00 – одна черга відключень.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період дії обмежень", — йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків російських атак, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Нагадаємо, 18 листопада в Україні запровадили заходи обмеження електропостачання. Це пов'язано з наслідками масованої атаки російських військ по об'єктах енергетичної інфраструктури.