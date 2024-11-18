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18 листопада 2024, 21:00

Росіяни атакують Запоріжжя БпЛА: у місті гримлять вибухи

18 листопада 2024, 21:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні ввечері, 18 листопада, російська армія завдає ударів "шахедами" по Запоріжжю. У місті гримлять вибухи. Ворожа атака триває

Про це повідомила секретар Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови Регіна Харченко, передає RegioNews.

"Звуки вибухів у Запоріжжі! Повторні звуки вибухів! Будьте в безпеці!", — йдеться у повідомленні.

У місті фіксується активність ворожих дронів.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів БпЛА по Запоріжжю.

Нагадаємо, протягом минулої доби у Запорізькій області внаслідок російських обстрілів постраждали шестеро людей.

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