Росія продовжує атакувати Запоріжжя "шахедами": є постраждалі
Внаслідок атаки ударних дронів на Запоріжжя ввечері 18 листопада є поранені
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Ворог продовжує атакувати Запоріжжя. Попередньо, є постраждалі", – йдеться у повідомленні.
Він закликав містян перебувати в укриттях.
Секретар Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови Регіна Харченко підтвердила інформацію про поранених.
Нагадаємо, сьогодні ввечері російська армія почала завдавати ударів "шахедами" по Запоріжжю. У місті гримлять вибухи.
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