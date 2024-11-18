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18 листопада 2024, 22:20

Росія продовжує атакувати Запоріжжя "шахедами": є постраждалі

18 листопада 2024, 22:20
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Внаслідок атаки ударних дронів на Запоріжжя ввечері 18 листопада є поранені

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Ворог продовжує атакувати Запоріжжя. Попередньо, є постраждалі", – йдеться у повідомленні.

Він закликав містян перебувати в укриттях.

Секретар Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови Регіна Харченко підтвердила інформацію про поранених.

Нагадаємо, сьогодні ввечері російська армія почала завдавати ударів "шахедами" по Запоріжжю. У місті гримлять вибухи.

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