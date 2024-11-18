Росіяни вночі атакували Україну дронами і ракетами: ППО працювала у п'яти областях

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Російські війська у ніч проти 18 листопада запустили по Україні балістичні ракети та дрони

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, ворог атакував Сумську область двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та керованою авіаційною ракетою Х-59.

Крім того, окупанти випустили 11 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

Вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БПЛА - локаційно втрачено.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Сумах ввечері 17 листопада зросла до 11.